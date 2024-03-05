КС РФ запретил штрафы за ошибки в таможенных декларациях без последствий для бюджета

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Участников внешнеэкономической деятельности нельзя штрафовать за недостоверное декларирование на таможне, если в результате исправления меняется размер платежей по части товаров, но общая сумма за партию не увеличивается, говорится в постановлении Конституционного суда России.

Постановление вынесено по итогам рассмотрения жалоб "дочки" "Газпром нефти" ООО "Газпромнефть-Смазочные материалы" ("Газпромнефть-СМ") и таможенного брокера ООО "Вирем Рус". Обе компании просили суд проверить на соответствие Конституции часть 2 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая позволяет привлекать к ответственности за заявление при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений, в том числе об их таможенной стоимости, "если такие сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера".

Заявители настаивали, что обязательным условием для привлечения к ответственности является наличие ущерба для бюджета - освобождение от платежей или занижение их размера. Однако на практике встречается противоположный подход, с которым столкнулись обе компании, после того как Центральная электронная таможня (ЦЭТ) в 2021 году обнаружила при проверке их грузов несоответствие веса.

"Газпромнефть-СМ" в рамках одной декларации оформила весной 2021 года ввоз в Россию картридж-контейнеров для пластичных смазок и крышки к ним. Но фактический вес первых оказался больше декларируемого, а вторых - на сопоставимую величину меньше. После этого компания скорректировала декларацию, пропорционально перераспределив таможенную стоимость товаров, в результате чего сумма подлежащих к уплате таможенных платежей уменьшилась на 1 копейку.

Однако ЦЭТ решила посмотреть отдельно на контейнеры, по которым при перераспределении стоимости платежи уменьшились, и сочла, что произошло занижение сборов на 329,93 рубля. За это на "Газпромнефть-СМ" был наложен штраф в 164,97 рубля - минимально допустимый по части 2 статьи 16.2 КоАП (взыскание от половины до двукратной величины суммы подлежащих уплате налогов, таможенных платежей).

Аналогично таможенный орган поступил и в случае с "Вирем Рус", который в 2021 году по заявке ЗАО "Амер Спортс" оформлял ввоз в Россию товаров, в том числе обуви. В ходе проверки выяснилось, что фактический вес импорта оказался меньше декларируемого на 28 кг (в декларации 6322,03 кг, фактически - 6293,88 кг), но при этом вес одного из наименований обуви был больше почти на 188 кг, а остальных товаров из декларации - меньше. После корректировки декларации сумма таможенных пошлин и налогов за ввозимые товары осталась неизменной, но таможенный орган увидел в произошедшем занижение таможенных сборов на 1360,33 рубля и оштрафовал компанию на 680,17 рубля.

Суды трех инстанций в обоих ситуациях не нашли оснований для отмены взыскания. Верховный суд России не стал рассматривать жалобы по существу, после чего компании обратились в КС. Они просили признать часть 2 статьи 16.2 КоАП не соответствующей Конституции, поскольку она позволяет привлекать к ответственности декларантов и в отсутствие ущерба для бюджета.

КС согласился с ключевым их доводом о том, что для наказания необходимо условие - риск недопоступления причитающихся сумм в бюджет, а не само формальное нарушение в оформлении документов.

"Исходя из буквального содержания части 2 статьи 16.2 КоАП Российской Федерации предусмотренный ею состав административного правонарушения является материальным и, следовательно, требует для целей применения мер административной ответственности наступления последствия в виде освобождения или угрозы освобождения обязанного лица от уплаты таможенных пошлин, налогов или занижения их размера", - говорится в постановлении суда.

По мнению суда, определять наличие риска негативных последствий стоит в целом по товарной партии, сведения о которой являются предметом таможенной декларации.

При этом КС напомнил, что в условиях антироссийских санкций российские компании и индивидуальные предприниматели вынуждены покупать товары за границей через посредников, а не напрямую у поставщиков. В связи с этим КС полагает, что деятельность российских органов публичной власти "не должна усугублять правовое и фактическое положение российских граждан и организаций, затронутых соответствующими мерами".

Саму же оспариваемую норму КС признал соответствующей Конституции. Она не позволяет привлекать к административной ответственности за указание в таможенной декларации недостоверного веса разных товаров в партии, которое не приводит к увеличению таможенных платежей по ней в целом.

Дела заявителей подлежат пересмотру.