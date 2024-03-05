Путин прибыл в Ставрополь

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл в Ставрополь, где проведет встречу с представителями агропромышленного комплекса страны.

В ходе поездки в Ставропольский край, как ожидается, президент посетит тепличный комплекс ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" и пообщается с работниками предприятия. В состав холдинга входят 13 высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми регионах России, сеть распределительных центров и собственных центров инновационных разработок. Основной акцент работы холдинга - выращивание экологически чистых овощей с широким применением технологии биологической защиты растений.

Ожидается, что в режиме видеоконференции Путин примет участие в открытии новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях, а также Мордовии.

Затем глава государства проведет отдельную встречу с представителями агропромышленного комплекса, а в завершении поездки по традиции встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.