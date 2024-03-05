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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"Росатом" запустит водородный завод на Сахалине в 2029 году

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует запуск завода по производству водорода на Сахалине в 2029 году, сообщил в Совете Федерации вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин.

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По его словам, уже определена площадка для строительства. Компания видит спрос как на экспортные поставки, так и на территории России.

Мощность завода может составить до 36,5 тысяч т в год "голубого" водорода, говорится в презентации Москвина.

"Сейчас работаем над материалами обоснования инвестиций. Фактически движемся к тому, чтобы инвестиционное решение принять. На текущий момент открыт вопрос по гарантиям сбыта водорода в полном объеме, потому что ориентир - это страны Азии, прежде всего Китай и Южная Корея. Есть партнеры, с которыми предварительные соглашения заключены. Но очевидно нужно еще доработать, чтобы формальные твердые соглашения подписать, чтобы принять инвестрешение", - рассказал Москвин.

"Росатом" в 2022 году сообщал, что "Русатом Оверсиз" и китайская CEEC планируют в 2025 году начать экспорт низкоуглеродного водорода с Сахалина в Китай. Стороны заключили соответствующий меморандум. "Для экспорта водорода в Китай рассматриваем сценарий судовой перевозки водорода в сжиженном виде в контейнерах-цистернах", - отмечал тогда президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

Росатом Русатом Оверсиз Сахалин Китай CEEC Антон Москвин Евгений Пакерманов
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