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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Путин заявил о стремлении РФ в рамках ОПЕК+ добиться стабильности на рынке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ОПЕК+ пока удается добиваться ценовой стабильности на рынке, заявил на встрече с аграриями президент Владимир Путин.

"В свое время ОПЕК создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, (которая включает - ИФ) Россию и другие страны, которые в ОПЕК не входят. Это позволяет регулировать цены на рынке", - сказал он.

"Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. Нам это пока удается", - добавил он.

Владимир Путин ОПЕК
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