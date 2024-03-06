Совет Федерации денонсировал соглашение СССР и Великобритании о вылове рыбы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о денонсации соглашения о рыболовстве между правительствами СССР и Великобритании.

"Это соглашение давало право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев, такие преференции в одностороннем порядке предоставлялись рыбакам Великобритании", - объяснял ранее в Госдуме замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве было подписано в Москве 25 мая 1956 года и вступило в силу 12 марта 1957 года.

Как говорится в сопроводительных материалах Совфеда к закону о денонсации, по этому соглашению, правительство СССР согласилось предоставить рыболовным судам, приписанным к портам Великобритании, право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, в том числе свободно плавать и становиться на якорь.

Соглашение было заключено сроком на пять лет с условием продления его действия на последующие пятилетние периоды, пока одна из сторон не денонсирует его не позднее, чем за один год до окончания очередного периода действия.

В пояснительной записке к закону отмечается, что соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные и соразмерные выгоды для России в нем отсутствуют.

"Кроме того, Великобританией 15 марта 2022 года принято решение о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении Российской Федерации", - говорится в сопроводительных материалах СФ.

"Рыболовные суда Великобритании после 2000 года промысловую деятельность в наших водах не осуществляли. Таким образом, в настоящее время соглашение утратило какое-либо практическое значение", - сказал на заседании глава Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.