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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Песков заявил о конструктивном характере отношений РФ с МАГАТЭ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Отношения России с МАГАТЭ носят конструктивный характер, о чем свидетельствует и предстоящая в среду встреча президента РФ Владимира Путина с гендиректором международного агентства Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сам факт того, что по результатам переговоров (глава "Росатома" Алексей) Лихачев и Гросси будут на приеме у главы государства, говорит о том, что наши отношения с МАГАТЭ продолжают оставаться весьма конструктивными. Да, там могут быть шероховатости, потому что Россия – это все-таки крупная ядерная держава, которая очень ответственно относится к своему статусу. И это ответственное поведение России всегда получало высокую оценку со стороны МАГАТЭ", - сказал Песков журналистам перед встречей Путина и Гросси.

Дмитрий Песков МАГАТЭ
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