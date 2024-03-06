Росстат отметил снижение доли прибыльных агрохозяйств и рост доли убыточных

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В России доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства - растениеводстве и животноводстве в 2023 году снизилась до 81% с 82,9% в 2022 году, убыточных - выросла до 19% с 17,1%, сообщил Росстат.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств выросла до 68,8% с 64,8% годом ранее, убыточных - соответственно снизилась до 31,2% с 35,2%.

В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств составила 78,9% против 81% год назад, убыточных - 21,1% против 19%.

В производстве продуктов питания с прибылью завершили прошлый год 83,4% предприятий (83,9% годом ранее), с убытками - 16,6% (16,1%), в производстве напитков доля прибыльных компаний снизилась до 77% с 79,4%, убыточных - выросла до 23% с 20,6% соответственно.

Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве РФ в 2023 году составила 694 млрд рублей, что на 14,8% больше, чем в 2022 году, убыток вырос на 5,5%, до 63,6 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях увеличился на 15,8%, до 630,7 млрд рублей.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

Прибыль рыболовства и рыбоводства в прошлом году снизилась на 0,6%, до 136 млрд рублей, убыток вырос в 2,9 раза, до 33,9 млрд рублей. Сальдированный результат сократился на 19,5%, до 102,1 млрд рублей.

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в 2023 году составила 834,9 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем годом ранее, убыток - 106 млрд рублей (на 38,1% больше).

Сальдированный финансовый результат вырос на 7,1%, до 728,9 млрд рублей.