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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

"Северсталь" сообщила об инциденте на производственном объекте в Череповце

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Технологический инцидент произошел в четверг утром на производственной площадке "Северстали" в городе Череповец (Вологодская область), сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов.

"Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В настоящее время выясняются причины происшествия.

В пресс-службе "Северстали" отказались от дополнительных комментариев.

Северсталь Череповец
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