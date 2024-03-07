"Северсталь" сообщила об инциденте на производственном объекте в Череповце
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Технологический инцидент произошел в четверг утром на производственной площадке "Северстали" в городе Череповец (Вологодская область), сообщил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов.
"Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В настоящее время выясняются причины происшествия.
В пресс-службе "Северстали" отказались от дополнительных комментариев.