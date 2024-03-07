Путин заявил о правильности решения о модернизации ракетоносца Ту-160

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Решение о модернизации стратегического ракетоносца Ту-160 было правильным, Россия таким образом поддержала развитие своей ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что мы сделали правильно, приняли правильное решение, (...), мы фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире. Сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу ядерную триаду", - сказал Путин в четверг на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Он отметил, что эта модернизация была проведена по инициативе министра обороны.

"У нас были разные предложения на этот счет. Были предложения, связанные с тем, что мы эту тематику закрываем, открываем новую совсем. Но, скорее всего, был бы разрыв в наличии у нас боеспособного звена стратегической авиации", - сказал Путин.