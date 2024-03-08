Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в Дагестане

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело после убийства одного человека в результате конфликта в Буйнакске, сообщает следственное управление СК России по республике.

Сообщается, что конфликт между пятью местными жителями произошел перед воротами дома, расположенного по улице Салаватова в Буйнакске. В ходе конфликта один из участвующих в нём мужчин выстрелил из охотничьего карабина в трёх оппонентов, один из которых скончался по дороге в медицинское учреждение.

Двум другим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

41-летний подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц).