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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы в Дагестане

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело после убийства одного человека в результате конфликта в Буйнакске, сообщает следственное управление СК России по республике.

Сообщается, что конфликт между пятью местными жителями произошел перед воротами дома, расположенного по улице Салаватова в Буйнакске. В ходе конфликта один из участвующих в нём мужчин выстрелил из охотничьего карабина в трёх оппонентов, один из которых скончался по дороге в медицинское учреждение.

Двум другим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

41-летний подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц).

Буйнакск Дагестан
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