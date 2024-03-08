Что произошло за день: пятница, 8 марта

Атаки дронов на Белгородскую область, завал на лыжной гонке, помилование к 8 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на село в Белгородской области. Еще один человек тяжело ранен. В течение дня в регионе были сбиты несколько украинских беспилотников.

- Массовый завал лыжниц произошел на Спартакиаде в Сочи. Несколько человек получили травмы, одна пострадавшая госпитализирована. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщала, что одна спортсменка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. По данным Минспорта, завал произошел из-за тумана.

- Расследование ЦАХАЛ показало, что военные Израиля не стреляли по гумконвою 29 февраля. Они заявляют, что огонь был открыт лишь по нескольким жителям Газы, которые приблизились к солдатам, подвергнув опасности военнослужащих. Между тем в пятницу пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи: парашют не раскрылся, и груз придавил собравшихся на земле людей.

- Путин помиловал более пятидесяти осужденных женщин. Прежде всего, помилованы матери несовершеннолетних детей, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в СВО.

- Власти Киото запретили туристам проход в ряд районов из-за приставаний к гейшам. Местные жители жалуются, что гости города считают его "парком аттракционов", преследуют гейш, пытаясь сфотографировать и потрогать нарядные кимоно.