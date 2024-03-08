Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на село в Белгородской области

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен. Бригада скорой помощи выехала на место. Как только будет позволять оперативная обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Также повреждены экскаватор и манипулятор. Информация уточняется, добавил губернатор.