Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ДНР пункта управления дронами ВСУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 130 украинских беспилотников, а также нанесли удары по пункту управления дронами ВСУ, двум складам с боеприпасами и двум топливохранилищам, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное (ДНР), два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 136 районах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, средствами ПВО сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Как сообщили в Минобороны, "кроме того, уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Приволье, Кременная (ЛНР), Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное, Марьяновка (ДНР), Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка Запорожской области".