Военные РФ улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском и донецком направлениях, заняли более выгодные рубежи на авдеевском, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) и Невское Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

В Минобороны заявили, что потери украинской армии составили: более 110 военнослужащих, два танка, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", также уничтожен склад боеприпасов.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Курдюмовка и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР)", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины составили: до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр", действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщили военные.

В военном ведомстве заявили, что отражены две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, а также нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-йегерской бригад и 103-й бригады теробороны в ДНР.

По данным министерства, потери украинской армии составили: до 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское (ДНР)", - сообщили в Минобороны.

По словам военных, потери ВСУ составили: свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также уничтожен склад боеприпасов.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" слаженными действиями нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной,128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-йбригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области", - сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что потери армии Украины составили: до 45 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.