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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

В Кремле не стали комментировать информацию о назначении нового главкома ВМФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что Владимир Путин назначил врио главкома ВМФ Александра Моисеева, заявил, что открытого указа на этот счет не было, а секретные он не имеет права комментировать.

"Есть указы с грифом "секретно", и я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить соответствующие сообщения СМИ.

В понедельник "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что главком военно-морского флота адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, а на его место назначен адмирал Александр Моисеев.

Дмитрий Песков
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