Крашенинников анонсировал изменение избирательного законодательства после марта

Будущие поправки будут "нереволюционные", надеется депутат

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников не исключает, что после президентских выборов в избирательное законодательство будут внесены изменения.

"Летом, наверное, но до сентября, когда проводится Единый день голосования", - сказал Крашенинников журналистам, отвечая на вопрос, когда ожидаются соответствующие поправки.

По его словам, для этой работы нужно провести выборную кампанию, затем сделать выводы на основе анализа, "какие плюсы, минусы".

"По итогам мы посмотрим с коллегами. Есть уже предложения, но мы их ещё не видели", - добавил Крашенинников.

Он выразил надежду, что такие поправки будут "нереволюционные".