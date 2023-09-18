Совет Думы принял решение об использовании депутатами произведенных в РФ машин

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России, сообщила в понедельник пресс-служба палаты парламента РФ.

"Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам Совета Думы.

Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, Дума уже начала производить замену на отечественные марки нынешнего служебного автопарка в Москве по мере его выбытия.

По мнению Володина, "эти решения помогут развитию российского автопрома, а бюджетные средства останутся в стране".