Росприроднадзор потребовал 346 млн руб. с владельца судна, севшего на мель в Приморье

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Приморского края иск о взыскании с Often Trading Company Limited 346 млн рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Управление Росприроднадзора сообщило во вторник, что исковые требования – это возмещение вреда окружающей среде за севшее осенью 2021 года на мель у берегов Приморья судно Rise Shine.

"Управление Росприроднадзора рассчитало вред, который был причинен природе, и он составил 346 млн рублей ", - говорится в сообщении.

Компания, которой принадлежит судно, не возместила вред добровольно, поэтому Росприроднадзор обратился с иском в суд.

Заявление к производству пока не принято – истец допустил ряд нарушений при составлении иска.

При этом на портале для опубликования правовых актов размещен приказ Минтранспорта РФ от 2 июня 2023 года, в котором говорится, что Rise Shine находится в перечне затонувших судов, создающих угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Удаление судна запланировано на 2025 год.

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября 2021 года. Судно прибыло из Китая. На борту было 14 членов экипажа, граждан КНР. Спасатели вертолетом эвакуировали команду на берег, после чего все китайские моряки вылетели на родину.

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

В сентябре 2022 года Морспасслужба Росморречфлота сообщила, что в Японском море завершилась самая продолжительная в истории службы аварийно-спасательная операция с контейнеровозом Rise Shine.

Работы по разгрузке и очищению судна от нефтепродуктов проводились на протяжении девяти месяцев, за время операции спасатели Приморского филиала Морспасслужбы передали для утилизации более 736 тыс. кубометров нефтепродуктов, откачанных с контейнеровоза.

Often Trading Company Limited зарегистрирована в Гонконге в 2019 году.