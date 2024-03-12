Вступил в силу приговор бизнесмену Быкову по третьему уголовному делу

Ему предстоит провести в колонии 20 лет

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бизнесмену и экс-депутату краевого парламента Анатолию Быкову по так называемому третьему уголовному делу, сообщает прокуратура региона.

"Сегодня суд апелляционной инстанции с учетом мотивированного возражения прокуратуры края признал необоснованными доводы стороны защиты о невиновности Быкова, в том числе - отсутствии доказательств, ограничении стороны защиты при их представлении и нарушении закона при принятии судебного акта. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом вынесенных в сентябре 2021 года приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также по третьему делу был удовлетворен иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего в размере 7 млн рублей.

Как сообщалось, в декабре 2023 года Кировский районный суд Красноярска признал Быкова виновным по ч. 3,4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и подстрекательство к убийству группой лиц).

По версии следствия, Быков, являясь руководителем созданного им преступного сообщества, из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире поручил руководителю подчиненной преступной группы убить Владимира Филиппова. Преступление было совершено в 1998 году.

По данному делу Быкову изначально инкриминировали п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой), свою причастность он отрицал. Затем дело переквалифицировали на подстрекательство к убийству группой лиц.

7 декабря на заседании суда Быкову предоставили последнее слово, в котором он назвал уголовное дело в отношении себя элементом политической борьбы.

В сентябре 2021 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима за организацию убийства своих знакомых Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Апелляционная и кассационная инстанции в 2022 году оставили приговор в силе.

12 мая Центральный районный суд Красноярска признал Быкова виновным по делу о подстрекательстве к покушению на убийство и приговорил к 11 годам колонии строгого режима. С учетом приговора по первому делу общий срок заключения составил 17 лет.