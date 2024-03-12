Путин заявил о движении ВС РФ на северском направлении

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отмечает продвижение российских войск на северском направлении на Украине.

"Там да, движение есть. Тем не менее, противник укрепил это место как раз, северское направление", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".

Путин подчеркнул, что российские военнослужащие "воюют здорово".

В разговоре с военнослужащими был упомянут и лисичанский участок, где они несут службу.

"Непростой участок", - отметил Путин.