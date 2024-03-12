Путин сообщил о предстоящей в ближайшее время поездке в Якутию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время приедет в Якутию.

"Мы, как и договорились, в ближайшее время к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра, послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте по плану развития. Мы с ним обсудим, наметим основные точки, и я в ближайшие несколько дней, в ближайшее время у вас буду", - сказал Путин встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", общаясь с мэром Якутска Евгением Григорьевым.

Президент РФ планировал приехать в Якутию еще в середине января, но тогда это не позволили сделать погодные условия.