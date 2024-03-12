Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ракетная опасность объявлена в Белгородской области вечером во вторник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в своем телеграм-канале.