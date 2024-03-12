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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Гладков завил, что один человек погиб и десять ранены после обстрелов области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, десять получили ранения в результате обстрелов региона во вторник.

"Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. "Вся необходимая медицинская помощь им оказывается", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что власти региона совместно с МЧС РФ вырабатывают новый регламент, который "позволит сократить время действия сигнала ракетной опасности без ущерба безопасности жителей".

"Этот регламент мы будем внедрять уже с сегодняшнего дня", - отметил глава региона.

Гладков добавил, что, вопреки распространяемой "лживой" информации, на территории области "противника нет".

Вячеслав Гладков Белгород МЧС РФ
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