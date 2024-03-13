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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Житель Ростовской области задержан по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ростовской области, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Подозреваемый задержан.

Спецслужбы установили, что гражданин РФ поддерживал контакты с СБУ " целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации"

Дело расследуется по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Ростов СБУ Украина Ростовская область ФСБ
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