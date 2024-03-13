Замглавы МИД РФ и Турции обсудили конфликт на Украине и ситуацию в Закавказье

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в среду провел в Анкаре консультации с турецким коллегой Бураком Акчапаром, стороны обсудили кризис на Украине и ситуацию в Закавказье, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Обсуждена тематика украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования. С российской стороны в таком контексте было указано на необходимость прекращения "коллективным Западом" во главе с США накачки киевского режима вооружениями, снятия руководством Украины самозапрета на переговоры с Россией, а также трезвого восприятия Киевом новых геополитических реалий", - следует из сообщения на сайте МИД России.

Отмечается, что "стороны сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье, акцентировав важность процесса нормализации армяно-азербайджанских связей и содействия этому прежде всего в рамках региональных форматов".

Кроме того, даны оценки взаимодействию со странами Центральной Азии. Российской делегацией была отмечена высокая динамика партнерства с государствами региона.

Также были затронуты "некоторые аспекты российско-турецкой повестки дня в ракурсе дальнейших совместных шагов по углублению сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и