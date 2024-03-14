Экс-прокурор Новосибирска получил 2,5 года условно за должностные преступления

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в четверг приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, сообщает управление судебного департамента по региону.

Он признан виновным по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Также суд приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-главу одного из управлений прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину, признав ее виновной по ст. 33 и ст. 306 УК РФ (пособничество в заведомо ложном доносе).

Кроме того, еще один фигурант, Дмитрий Куклин, признан виновным по ст. 33 и ч. 3 ст. 306 УК РФ (пособничество в заведомо ложном доносе) и по ч.5 ст. 33 и ч.2 ст. 307 УК РФ (пособничество в даче заведомо ложных показаний в суде), ему назначено наказание в виде трех лет условно.

Еще два фигуранта, Павел Кулибанов и Михаил Федосеев, признаны виновными по ч.2 ст. 307 УК РФ, они получили по два года условно.

Гражданский иск потерпевшей Натальи Васильевой по поводу имущественного ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму 342 568 756 рублей был удовлетворен частично. В качестве компенсации морального вреда с подсудимых взыскали 185 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, Ференец и Аверина участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ "ЭКФАРД" Натальи Васильевой в интересах предпринимателя Олега Ярового, намеревавшегося завладеть ее недвижимым имуществом стоимостью около 500 млн рублей.

По данным следствия, Яровой с помощью Авериной и еще одного пособника - Дмитрия Куклина - сделал заведомо ложный донос о мошенничестве своей знакомой и организовал дачу ложных показаний свидетелями Михаилом Федосеевым и Павлом Кулибановым.

Ференец давал следователю незаконные указания о возбуждении дела, мере пресечения и окончании расследования без проверки доказательств, которые свидетельствовали о невиновности обвиняемой.

В итоге в отношении Васильевой было возбуждено, а затем прекращено дело о мошенничестве.

Также сообщалось, что в мае 2022 года Яровой был признан виновным в даче заведомо ложных показаний (ст.307 УК РФ) и в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (ч.3 ст.306 УК РФ), суд также назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Кроме того, в мае 2022 года Яровой был осужден к условному лишению свободы на четыре года по делу о мошенничестве.