Владелец ФК "Анжи" Кадиев приобрел концессионера газификации Читы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Новым владельцем ООО "АврораГаз" - оператора газификации Читы - стал Осман Кадиев. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в реестр 13 марта. Ранее компания принадлежала "Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации".

Кадиев с 2016 года владеет футбольным клубом "Анжи", который в 2022 году прекратил свое существование, однако юридическое лицо пока действует. Кроме того, бизнесмен владеет еще одним дагестанским футбольным клубом - "Дагдизель". Эта команда также сейчас не выступает.

С 22 февраля Кадиев также владеет хабаровским ООО "Кампус 2025", которое будет строить студенческий межвузовский кампус на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске.

"АврораГаз" и "Кампус 2025" остаются под управлением "ВАНК управление" - структурой Станислава Неверова, которому также принадлежит "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация".

Ранее сообщалось, что ООО "АврораГаз" в рамках концессионного соглашения планирует к 1 октября 2024 года газифицировать 13 тысяч частных домовладений в Чите (по данным на 5 марта, проложено 240 км сетей из запланированных примерно 500 км). Компания построит также криогенное хранилище СПГ емкостью хранения не менее 400 тонн. Ориентировочный объем поставки газа потребителям составляет 7,849 млн кубометров в год. Стоимость создания объектов - не более 9,22 млрд рублей, в том числе концессионер вложит 1,835 млрд рублей.

Газ в Читу будет доставляться железной дорогой с вводимого завода СПГ в ТОР "Надеждинская" в Приморском крае (его строит "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация", проектная мощность - 45 тысяч тонн СПГ в год).