Суд арестовал имущество троих экс-руководителей ВПБ на 37 млрд рублей у каждого

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество троих бывших руководителей московского Военно-промышленного банка (ВПБ) на 36,97 млрд рублей у каждого.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд, в частности, арестовал имущество, включая денежные средства, бывших членов правления ВПБ Алексея Никитина, Елены Слотиной и Сергея Новосельцева.

При этом суд удовлетворил отказ АСВ в части требований об аресте имущества у еще одного бывшего члена правления Станислава Кочурина.

Меры обеспечения приняты в рамках иска агентства о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 23 марта 2022 года по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности бывших членов правления банка Артура Минасяна и Кочурина, приостановил производство по определению размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 ноября 2022 года по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности еще пятерых бывших руководителей ВПБ. Суд тогда, в частности, привлек экс-предправления банка Эльдара Самерханова, бывшего председателя совета директоров Юрия Колтока, Слотину, Новосельцева и Никитина.

При этом апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности Минасяна и Кочурина.

Арбитражный суд Московского округа 29 марта 2023 года отменил постановление апелляции о привлечении пятерых бывших топ-менеджеров банка, но оставил в силе привлечение к субсидиарной ответственности Минасяна и Кочурина.

АСВ, Минасян и Кочурин, не согласившись с этим, подали жалобы в Верховный суд РФ, который решил пересмотреть дело.

Верховный суд РФ 20 ноября 2023 года отменил судебные акты нижестоящих инстанций и отправил дело в отмененной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

На новое рассмотрение было направлено заявление АСВ в отношении Самерханова, Колтока, Слотиной, Новосельцева, Никитина, Минасяна и Кочурина.

4 марта 2024 года в суд поступило заявление АСВ о принятии мер обеспечения.

Заседание по новому рассмотрению дела отложено на 15 мая.

Иск АСВ к 12 бывшим руководителям ВПБ на сумму 36,96 млрд рублей поступил в суд 16 сентября 2019 года, а 28 ноября агентство обратилось в суд с заявлением о принятии мер обеспечения в отношении всех ответчиков.

Девятый арбитражный апелляционный суд 27 июля 2020 года подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 13 декабря 2019 года частично удовлетворил заявление АСВ о принятии мер обеспечения по иску.

Кассационный суд в ноябре 2020 года оставил постановление судов нижестоящих инстанций в силе.

Суд арестовал квартиры и земельные участки, а также имущество бывших топ-менеджеров Колтока и Виктора Дружкова в пределах суммы 36,96 млрд рублей.

При этом суд отказал АСВ в принятии мер обеспечения в отношении имущества других топ-менеджеров: Кочурина, Минасяна, Никитина, Новосельцева, Слотиной, Александры Анисимовой, Александра Зинченко, Марины Алексеевой и Юлии Плохута-Плакутиной.

Однако в начале июля 2022 года Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ арестовал имущество, включая денежные средства, Кочурина на сумму 36,97 млрд рублей.

ВПБ был признан банкротом 12 декабря 2016 года, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Агентство в ходе конкурсного производства установило, что контролирующими банк лицами совершены неправомерные действия или бездействие по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам, выводу ликвидного обеспечения по таким ссудам, безвозмездному выбытию ликвидных активов в результате заключения договора купли-продажи, созданию дополнительных обязательств на стороне кредитной организации, а также хищению денежных средств посредством проведения незаконных банковских операций по счетам вкладчиков.

Летом 2017 года АСВ сообщило, что обнаружило недостачу имущества ВПБ на сумму 26,5 млрд рублей.

Агентство 21 сентября 2016 года (за пять дней до отзыва у банка лицензии) направило в следственный департамент МВД заявление по фактам непередачи кредитных досье и электронной базы данных банка. В феврале 2017 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям 195 и 159 УК РФ в связи с непередачей кредитных досье и электронной базы данных, а также хищением денежных средств банка под видом расходных операций по счетам клиентов. Банк был признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

Крупнейшими акционерами ВПБ являлись граждане РФ: Александр Качур - 18,8%, Василий Носаль - 20,6%, Мкртич Пичикян - 6,6%, еще 7,3% принадлежало ООО "Камелот", 7,1% - ООО "Родос".