ФТС сможет проводить в пунктах пропуска иные виды госконтроля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект, который наделяет правительство РФ полномочиями по определению пунктов пропуска через границу РФ, где таможенные органы смогут вести ветеринарный и другие виды государственного контроля.

Документ (№537563-8) правительство внесло в Госдуму в январе.

Сейчас ФТС может вести ветеринарный и другие виды государственного контроля только в пунктах пропуска, которые расположены на территории свободного порта Владивосток и Арктической зоны.

Как следует из пояснительной записки, законопроект разработан для сокращения количества государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Поправки вносятся в закон "О ветеринарии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "О карантине растений".

Правительство в пояснительных материалах уточняет, что вопрос передачи таможенным органам полномочий по проведению в конкретных пунктах пропуска иных видов государственного контроля будет рассматриваться с учетом: необходимости ускорения пропуска товаров и транспортных средств через границу; технического оснащения и оборудования пунктов пропуска необходимыми средствами для проведения иных видов государственного контроля; штатной численностью таможенных органов.

"Комитет поддерживает концепцию законопроекта, направленную на совершенствование государственного контроля (надзора) и снижение административных барьеров", - говорится в заключении комитета.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Документ планируется рассмотреть 19 марта в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.