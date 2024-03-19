Поправки о праве ФТС проводить в пунктах пропуска иные виды госконтроля прошли I чтение

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который даст правительству полномочия по определению пунктов пропуска через границу страны, где таможенные органы смогут вести ветеринарный и другие виды государственного контроля.

Правительство внесло законопроект № 537563-8 в парламент в январе.

Сейчас ФТС может вести ветеринарный и другие виды государственного контроля только в пунктах пропуска, которые расположены на территории свободного порта Владивосток и Арктической зоны.

"Законопроект направлен на сокращение государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу путем наделения правительства полномочием определять те из них, в которых таможенными органами, помимо таможенного контроля, осуществляется санитарно-карантинный, карантинный, фитосанитарный и ветеринарный контроль товаров. Принятие законопроекта позволит без снижения качества соответствующего контроля ускорить прохождение товаров через пункты пропуска", - сказал в Госдуме 19 марта замминистра финансов Алексей Сазанов.

Поправки вносятся в закон "О ветеринарии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "О карантине растений".

Правительство в пояснительных материалах уточняет, что вопрос передачи таможенным органам полномочий по проведению в конкретных пунктах пропуска иных видов государственного контроля будет рассматриваться с учетом необходимости ускорения пропуска товаров и транспортных средств через границу; технического оснащения и оборудования пунктов пропуска необходимыми средствами для проведения иных видов государственного контроля; штатной численности таможенных органов.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.