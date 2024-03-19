Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Поправки о праве ФТС проводить в пунктах пропуска иные виды госконтроля прошли I чтение

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который даст правительству полномочия по определению пунктов пропуска через границу страны, где таможенные органы смогут вести ветеринарный и другие виды государственного контроля.

Правительство внесло законопроект № 537563-8 в парламент в январе.

Сейчас ФТС может вести ветеринарный и другие виды государственного контроля только в пунктах пропуска, которые расположены на территории свободного порта Владивосток и Арктической зоны.

"Законопроект направлен на сокращение государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу путем наделения правительства полномочием определять те из них, в которых таможенными органами, помимо таможенного контроля, осуществляется санитарно-карантинный, карантинный, фитосанитарный и ветеринарный контроль товаров. Принятие законопроекта позволит без снижения качества соответствующего контроля ускорить прохождение товаров через пункты пропуска", - сказал в Госдуме 19 марта замминистра финансов Алексей Сазанов.

Поправки вносятся в закон "О ветеринарии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "О карантине растений".

Правительство в пояснительных материалах уточняет, что вопрос передачи таможенным органам полномочий по проведению в конкретных пунктах пропуска иных видов государственного контроля будет рассматриваться с учетом необходимости ускорения пропуска товаров и транспортных средств через границу; технического оснащения и оборудования пунктов пропуска необходимыми средствами для проведения иных видов государственного контроля; штатной численности таможенных органов.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Алексей Сазанов Правительство ФТС Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Школьные уроки музыки в России могут дополнить Газмановым и Shaman'ом

Школьные уроки музыки в России могут дополнить Газмановым и Shaman'ом

Депутаты приняли в I чтении проект закона о Национальном словарном фонде РФ

Депутаты приняли в I чтении проект закона о Национальном словарном фонде РФ

Путин сравнил с шантажом предупреждения Запада о возможных терактах в России

Путин заявил о провале всех попыток украинских диверсантов прорваться в РФ

Принят закон о замене уголовного наказания на условный срок для заключивших военный контракт

Принят закон о замене уголовного наказания на условный срок для заключивших военный контракт

Оказавшиеся под завалом шахтеры в Приамурье пока не выходили на связь

Дума приняла закон об обязанности вывешивать российский флаг в вузах и детсадах

На аварийный рудник в Приамурье направят насосы для откачки жидкого грунта

На аварийный рудник в Приамурье направят насосы для откачки жидкого грунта

"Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });