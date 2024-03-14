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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что созданию ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансирование и этой теме следует уделить особое внимание.

"Вы сейчас упомянули о некоторых направлениях, в которых у нас есть хорошие компетенции и, больше того, даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

И добавил: "Финансировать нужно вовремя".

Президент подчеркнул, что необходимо определить приоритеты. "Я хочу обратиться и к Андрею Рэмовичу (Белоусову - ИФ), и к Михаилу Владимировичу (Мишустину - ИФ), там есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Эта тема - она важная, вроде как мы все привыкли к тому, что у нас здесь есть такие компетенции, которыми другие страны не обладают, но нужно ей уделить особое внимание для того, чтобы она: "а) - развивалась и б) - могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий", - сказал Путин.

Глава государства таким образом прокомментировал выступление вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, отметившего, что для цифровизации всех этапов жизненного цикла промышленной продукции крайне важно развитие телекоммуникационных услуг, которые сейчас активно смещаются в космос.

"Чтобы укреплять наш суверенитет в этой сфере, по вашему поручению формируется новый национальный проект. Из его основных направлений хотел бы отметить разработку и производство перспективных ракетоносителей, в том числе, многоразового использования, создание транспортных модулей на основе ядерной энергетической установки и, конечно, строительство российской орбитальной станции", - сказал Мантуров.

Владимир Путин
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