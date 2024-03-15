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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Россия выдала Турции обвиняемого в убийстве владельца гостиницы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Из России экстрадирован гражданин Узбекистана, разыскиваемый в Турции за убийство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как рассказала Волк журналистам, в пятницу сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ и ФСИН в столичном аэропорту Внуково передали представителям правоохранительных органов Турции гражданина Узбекистана Хасанжона Аминова. "Он находился в розыске по каналам Интерпола по обвинению в умышленном убийстве", - сказала представитель министерства внутренних дел России.

По версии турецких правоохранительных органов, Аминов, являясь сотрудником гостиницы в Стамбуле в июле 2019 года, вместе с сообщником убил владельца отеля. После совершения преступления фигуранту удалось скрыться и уехать из Турции.

В июле 2023 года обвиняемый был задержан в Казани. В декабре 2023 года Генеральной прокуратурой РФ был удовлетворен запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемого.

Ирина Волк МВД РФ Интерпол Узбекистан Турция
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