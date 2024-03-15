Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 марта снизится на 6%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 20 марта составит 3 143 рубля против 3 344,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 6%.

Пошлина на ячмень упадет до 408,1 рубля с 667,6 рубля за тонну, на кукурузу - в 7,4 раза, до 71,2 рубля с 527 рублей соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $236 за тонну на пшеницу ($238,5 неделей ранее), $181,2 - на ячмень ($184,3), $175,9 - на кукурузу ($182,1).

Пошлины будут действовать по 26 марта включительно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.