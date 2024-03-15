Любимова заявила о безграничном таланте Ширвиндта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, отметив, что он был человеком безграничного таланта и обаяния.

"Не стало Александра Ширвиндта. Человека безграничного таланта и обаяния, обладавшего особой статью и харизмой. Умевшего создавать вокруг себя удивительную атмосферу творческого созидания. Одним лишь своим появлением на сцене и на экране он преображал пространство вокруг", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

"Сложно преувеличить его вклад в развитие театрального искусства и образования. Он был великим актером и педагогом, чутким наставником и добрым другом. Для всех, кто знал Александра Анатольевича, кому посчастливилось с ним работать, для его учеников и поклонников - это поистине невосполнимая утрата", - добавила министр.

Глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, в свою очередь, назвал Ширвиндта "по-настоящему народным и любимым артистом и для зрителей, и для коллег".

"Можно долго перечислять его выдающиеся работы в кино и театре - список очень длинный. Он был человеком и артистом неизмеримого масштаба. Дорогим и важным для каждого, кто с ним работал, учился у него. Он был одинаково ярким и интересным как на сцене, так и за кулисами", - приводятся слова Машкова на сайте СТД.

Он добавил, что феномен Ширвиндта заключался в том, что "его любили абсолютно все, к нему нельзя было относиться равнодушно". "Один из признаков таланта - юмор, в нем Александру Анатольевичу не было равных. Он умел завоевать любовь собеседника с первых слов", - подчеркнул Машков.

Художественный руководитель театра Et Cetera, бывший глава СТД Александр Калягин отметил, что Ширвиндт "был неподражаем во всем - блистательный артист совершенно фантастического обаяния, бесконечно мудрый, его невероятному чувству юмора завидовали даже самые известные острословы".

"Его можно было слушать бесконечно, читать его было наслаждением. Всякий раз, общаясь с ним, я испытывал огромное счастье, отчетливо понимая, как мне повезло знать его, восхищаться им, дружить с ним", - сказал Калягин.

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни в пятницу.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра Сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".