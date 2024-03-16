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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам в районе Одессы и Конотопа

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударах по объектам украинских сил в районе городов Одесса и Конотоп.

Поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе Конотопа Сумской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

По данным министерства, нанесены удары по пунктам дислокации украинских формирований "Лють" и "Цунами" в районе Одессы.

Российские военные заявили, что также поражены четыре пункта управления беспилотниками ВСУ, украинские подразделения и техника противника в 149 районах.

Удары нанесены самолетами, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, сообщило Минобороны.

Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение на авдеевском и южнодонецком направлениях, нанесли удары по украинским силам на купянском, донецком и херсонском участках, сообщает министерство обороны РФ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-ймеханизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на авдеевском направлении отражены три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Тоненькое и Семеновка (ДНР). Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart, артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и две Д-30.

На южнодонецком направлении действиями подразделений группировки войск "Восток" улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Ровнополь (ДНР). Отражена атака формирований 72-ймеханизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка (ДНР). Противник потерял до 130-тивоеннослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", говорится в сообщении.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение формированиям 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 50-тивоеннослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также пять орудийД-30", - сообщает Минобороны России.

По его данным, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка (ДНР). В районе населенного пункта Белогоровка отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 260-тивоеннослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу Д-20, орудие М119.Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

На херсонском направлении, говорится в сводке, в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны, 2-й, 15-й и 23-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Потери противника составили более 40военнослужащих и два автомобиля.

Министерство обороны России заявило об уничтожении в зоне СВО за сутки 108 украинских беспилотников, 17 реактивных снарядов РСЗО (15 - Vampire чешского производства, один - HIMARS производства США, один - "Град").

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