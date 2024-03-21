Военные РФ сообщили о ночном ударе по центрам принятия решений ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило о ночном ударе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решений ВСУ и другим украинским военным объектам.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников", - сказали в Минобороны РФ в четверг.

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - заявили в ведомстве.

Комплекс "Кинжал" "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Минобороны РФ - о потерях ВСУ

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Тоненькое и железнодорожную станцию Алебастровая в Донецкой народной республике, также заявили в Минобороны РФ.

"На авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, в районе населенного пункта Новгородское (ДНР) отражена контратака украинской штурмовой механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины составили: более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777, две гаубицы: Д-20 и Д-30, а также орудие М102.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой народной республике (ДНР)", - сказали военные.

По данным военного ведомства, нанесено поражение 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка и Георгиевка (ДНР).

"ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что на купянском направлении "Западной" группировкой войск нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

В министерстве сообщили, что потери украинской армии составили: до 40 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, две боевые машины РСЗО Vampire, самоходная артиллерийская установка Krab, а также гаубица Д-30.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское (ДНР)", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что в районе населенного пункта Водяное (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

По данным военных, потери армии Украины составили: до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Степовое Запорожской области и Ивановка Херсонской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери украинской армии составили: до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубица Д-30.

Удары по украинским диверсантам

Российские подразделения упреждают проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область, нанося по ним огневое поражение, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины, - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области".

Противник потерял до 30 человек личного состава, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, говорится в сводке.

Уничтожение беспилотников ВСУ

Российские военные также сообщили, что в течение суток в зоне специальной военной операции сбили 163 украинских беспилотника и 20 реактивных снарядов.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах", - сообщили в ведомстве.