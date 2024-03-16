Володин провел встречи с наблюдателями на выборах в РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу провел ряд встреч с парламентскими наблюдателями на президентских выборах в РФ.

"Интерес к выборам президента огромен: только по парламентской линии приехали 475 наблюдателей и экспертов, представляющих 89 государств, три председателя парламента, представители шести международных организаций", - цитирует сайт Думы его слова.

"Мы исходим из того, что национальное законодательство должно быть основой для проведения любой избирательной кампании", - подчеркнул Володин.

Также председатель Госдумы встретился в субботу с группой международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. По словам Володина, "российская политическая система открыта и эффективна".

"Что касается миссий наблюдения со стороны ряда международных организаций, абсолютно подконтрольных США или Брюсселю, хочу сказать: исходя из того опыта общения, который у нас есть, мы не приемлем привнесение каких-то других стандартов", - сказал спикер Думы.

Кроме того, в субботу в Госдуме председатель палаты российского парламента провел встречи с наблюдателями от МПА СНГ и со спикером Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи.

Володин поблагодарил всех наблюдателей за интерес к выборам главы российского государства.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.