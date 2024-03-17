Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - По церковному календарю в этом году 17 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель.

Сегодня, по традиции, заканчивается употребление в пищу скоромных продуктов, в том числе сыра, именно поэтому последнее воскресенье перед постом называется сыропустной неделей.

Однако главным в этот день должно стать духовное очищение верующих, с которым следует вступать в долгий период Великого поста. Не случайно в Прощеное воскресенье Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям об их общей греховности, а также о том, что для возвращения в рай необходимо очиститься от грехов.

Согласно православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.