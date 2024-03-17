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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Столетний житель Удмуртии приехал на избирательный участок за рулем автомобиля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - На участке в поселке Яган-Докья Малопургинского района Удмуртии проголосовал 100-летний избиратель, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.

"Арсентий Кириллович Ивашкин из Яган-Докьи в этом году отметил свой 100-летний юбилей", - написал Бречалов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что долгожитель приехал на участок за рулем своего автомобиля. По его словам, водительский стаж Арсентия Ивашкина превышает 80 лет.
"Недавно обменял права – рассчитывает быть за рулем как минимум до 2030 года", - добавил глава региона.

Удмуртия
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