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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Тела погибших под лавиной туристов эвакуировали с места трагедии на Камчатке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Спасатели вертолетом эвакуировали тела двух туристов, погибших под лавиной в Елизовском районе Камчатского края, сообщает главное управление МЧС по региону в среду.

"21 марта в город Елизово были доставлены тела погибших под снежной массой туристов", - говорится в сообщении.

Эвакуировать тела ранее было невозможно из-за метели и сложного рельефа местности.

Как сообщалось, снежная лавина сошла 18 марта в районе перевала Красноармейский на зарегистрированную в МЧС туристическую группу из 11 человек камчатского турклуба им. Глеба Травина. Сход лавины произошел либо из-за порыва ветра, либо из-за неустойчивого наста.

Все, кроме двух туристов, смогли выбраться. Жертвами лавины стали 19-летний юноша и 44-летняя женщина.

Планируемый маршрут тургруппы проходил через перевал Красноармейский - кордон Семеновский - перевал Седло - перевал Кехкуй - центральный кордон Налычево. Ожидалось, что турпоход завершится 23 марта. Это был спортивный лыжный поход первой категории сложности.

МЧС Елизово Камчатка
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