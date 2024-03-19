Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге временно запрещено

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге закрыли для грузового транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 03:10 мск 19 марта 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения республики, проезда по дороге в настоящий момент ожидают более 1,6 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.