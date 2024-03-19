Военные РФ нанесли удары по силам ВСУ в приграничных районах близ белгородской Козинки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ведет работу по недопущению проникновения украинских диверсионных групп на приграничную территорию.

"На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", - говорится в сообщении военного ведомства.

"В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - сообщили в Минобороны РФ.