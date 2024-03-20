Крупный пожар на складе в Приморье полностью потушен

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пожар площадью более 1000 кв. м на складе в Уссурийске полностью потушен, сообщает в среду главное управление МЧС РФ по Приморскому краю.

"Огнем уничтожены секция складского помещения с пищевыми и хозяйственными товарами. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее по факту пожара краевая прокуратура начала доследственную проверку.

Как сообщалось, информация о возгорании склада на улице Резервная поступила в пожарно-спасательную службу накануне в 23:30 по местному времени (16:30 по московскому). На момент прибытия пожарных из склада уже валил черный дым и вырывалось пламя. Только к утру пожарным удалось локализовать возгорание, но к тому моменту обрушилась часть кровли.

Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовали 14 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.