Суд признал банкротом экс-предправления Межпромбанка Злобина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению Межпромбанка (МПБ) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего предправления МПБ Алексея Злобина.

Как следует из информации на сайте суда, суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

В материалах дела говорится, что Арбитражный суд Москвы 10 апреля 2023 года признал обоснованным заявление МПБ о банкротстве Злобина, ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в его реестр кредиторов долг перед банком в размере 7,2 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 30 августа 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 4 июля отказал АСВ в запрете Злобину выезда за границу РФ. 7 ноября кассационный суд оставил отказ в силе.

Ранее сообщалось, что 30 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы возложил на бывшего председателя исполнительной дирекции МПБ Марину Илларионову, владельца МПБ Сергея Пугачева, бывших предправления банка Александра Диденко и Злобина субсидиарную ответственность по обязательствам МПБ в размере 75,6 млрд рублей, решив взыскать с Пугачева 75,6 млрд рублей, в том числе солидарно с Илларионовой 68,5 млрд рублей, солидарно с Диденко и Злобина – 7,2 млрд рублей.

СМИ сообщали, что Тверской райсуд Москвы 1 сентября 2022 года приговорил Илларионову к четырем годам колонии, признав ее виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Как полагает следствие, в 2009 году Пугачев "инициировал заключение 120 кредитных договоров с подконтрольными ему юридическими лицами, не ведущими финансовую деятельность, на общую сумму свыше 64 млрд рублей".

"В обеспечение исполнения этих договоров Пугачев предоставил банку в виде залога акции принадлежащей ему иностранной компании общей стоимостью свыше 77 млрд рублей. После поступления кредитных средств на счета подконтрольных организаций Пугачев их похитил", - отметили ранее в Генпрокуратуре.

Одновременно банкир решил вывести из-под залога банка акции, чтобы избежать их изъятия в счет неисполненных кредитных обязательств. Для этого Пугачев дал Илларионовой указание расторгнуть заключенные договоры залога.

"Илларионова, действуя по указанию Пугачева, вопреки интересам ЗАО "МПБ", являясь лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, используя свои служебные полномочия, без имеющихся на то законных оснований подписала 6 августа 2010 года соглашения, в соответствии с которыми банк расторг договоры залога акций", - подчеркнули в ведомстве.

Это повлекло за собой утрату ЗАО "МПБ" возможности обеспечить исполнение кредитных договоров и причинение банку ущерба в размере свыше 64 млрд рублей.

В мае 2016 года Илларионова скрылась от следствия, в связи с чем была объявлена в розыск. В результате розыскных мероприятий в сентябре 2020 года она была задержана.

Арбитражный суд Москвы 19 января 2023 года признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Илларионовой, ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов и включил в ее реестр кредиторов 68,5 млрд рублей долга перед банком.

Девятый арбитражный апелляционный суд 11 июля 2023 года при рассмотрении жалобы АСВ включил в реестр кредиторов Илларионовой требование в объеме 41 млрд рублей. В октябре 2023 года она была признана банкротом.

Пугачев скрылся от следствия, в связи с чем с 2014 года находится в международном розыске.

Арбитражный суд Москвы 30 ноября 2010 года по заявлению Банка России признал МПБ банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и назначил конкурсным управляющим АСВ. Общий размер неисполненных обязательств банка на тот момент превышал 5 млрд рублей.

Представитель временной администрации заявил тогда на заседании, что активы банка оцениваются в 62,2 млрд рублей, обязательства – в 92,82 млрд рублей.

Кредиторы МПБ предъявили требования на сумму 173,9 млрд рублей, говорилось в материалах АСВ, распространенных в марте 2011 года.

МПБ по итогам первого полугодия 2010 года занимал 30-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами в размере 118,9 млрд рублей. Собственный капитал банка на конец первого полугодия 2010 года равнялся 25,5 млрд рублей.