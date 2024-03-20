Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На торгах на "Мосбирже" в среду курсы доллара США и юаня развернулись вниз, курс евро ускорил темпы, рубль начал дорожать с учетом роста спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед налоговыми выплатами марта.

К 19:00 доллар дешевел на 39,75 копейки, до 92,25 рубля, евро дешевел на 36,25 копейки, до 100,29 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 38,18 копейки, до 95,87 рубля. Юань подешевел на 3,6 копейки - до 12,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к основным валютам по итогам торгов в среду в рамках подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который приходится на 28 марта. При этом участники рынка находятся в ожидании ключевых событий недели - заседаний Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США (19-20 марта) и Банка России (22 марта).

Итоги заседания ФРС будут подведены в среду, в 21:00 по Москве. Американский Центробанк объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. В 21:30 начнется пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам мартовского заседания, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

22 марта совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Из него следует, что ценовые ожидания российских предприятий в марте немного снизились. В феврале ожидания компаний тоже снижались (вернулись тогда на средний уровень 2023 года).

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте опустились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Как следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, оценка наблюдаемой населением инфляции в марте уменьшилась с 15,2% до 14,8%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, несмотря на снижение цен на нефть, российская валюта по итогам торгов в среду умеренно укрепилась как к доллару, так и к евро. "Во вторник цена ближайшего фьючерса на Brent на бирже ICE поднималась выше $87 за баррель впервые со 2 ноября прошлого года, однако в среду вечером майский контракт торгуется ниже $86 за баррель. Запасы нефти в США, по данным EIA, на неделе по 15 марта снизились на 1,95 млн баррелей, снижение оказалось выше рыночного консенсуса. Если говорить о зарубежных событиях, сегодня вечером станут известны итоги заседания ФРС. Рынок уверен, что ставка сегодня останется на текущем уровне в 5,25-5,5%, рассчитываемая по фьючерсам вероятность этого событий близка к 100%. Тем не менее, на курс доллара по отношению к остальным валютам могут оказать влияние обновленные прогнозы регулятора, а также риторика главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции", - говорит Беспалов.

"Если говорить о российских событиях, в пятницу решение по ставке примет Банк России. Полагаем, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в 16%. Инфляционные ожидания в марте снизились на 0,4 п.п., до 11,4%, но все же остаются высокими по сравнению с таргетом регулятора, в то время как годовая инфляция в феврале выросла до 7,69%. На фоне таких цифр говорить о снижении ставки в ближайшие несколько месяцев, на наш взгляд, преждевременно", - подчеркивает Беспалов.

"Рубль после позитивного старта некоторое время сдержанно укреплялся, но затем вернулся к нисходящей динамике. Правда, данное движение было неустойчивым, а во второй половине торгов российская валюта резко укрепилась и вышла в неплохой плюс. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Он обусловлен недостаточным объемом экспортной выручки, а также возросшими расходами госбюджета. Поддержку рублю способно оказать постепенное усиление влияния подорожавшей нефти на объем экспорта в денежном выражении. Дополнительным позитивом на краткосрочном горизонте выступит приближение очередного налогового периода, пик которого приходится на последнюю неделю месяца. Многие компании заранее продают инвалюту для фискальных платежей", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Падение цен на нефть усилилось вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в Соединенных Штатах и ждут итогов заседания ФРС.

К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,67%, до $85,92 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 2,16%, до $81,75 за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 0,6%, WTI - на 0,9%, причем обе марки обновили максимумы с октября.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 13 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 18 тысяч баррелей за неделю, которая завершилась 15 марта. Неделей ранее показатель сократился на 220 тысяч баррелей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 , ЦБ поднял официальный курс доллара на 21 марта на 46,18 копейки, до 92,6861 рубля, и увеличил курс евро на 50,92 копейки, до 100,6139 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в среду поднялся на 45,15 копейки по отношению ко вторнику и составил 92,5672 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 28,73 копейки, увеличившись до 92,5721 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 171,036 млн, из которых $275,739 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $895,297 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 58,57 копейки, до 100,6006 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 38,15 копейки, до 100,556 рубля. Объем торгов евро составил 567,918 млн евро, из которых 100,971 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 466,947 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в среду провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1 285,1 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей и спросе 1 285,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 марта опустилась на 4 базисных пункта - до 15,68% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц не изменилась в среду, оставшись на отметке 15,77% годовых, на 3 месяца - повысилась на 1 базисный пункт и составила 15,93% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 2 базисных пункта, до 15,33% годовых.