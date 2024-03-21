Лавров проведет встречу с главой МИД Сербии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в Москве проведет встречу с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, сообщили в МИД России.

"21 марта запланированы его переговоры с сербским коллегой", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как заявили на Смоленской площади, на предстоящих переговорах "планируется обсудить широкий спектр вопросов российско-сербского политического и экономического взаимодействия". Предполагается, что министры "обменяются мнениями о ситуации в косовском урегулировании и Балканском регионе в целом, а также по актуальным международным проблемам", отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.