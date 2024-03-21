Военные РФ заявили об упреждающих ударах по диверсантам в приграничье Белгородской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Авиация и артиллерия группировки войск "Запад" нанесли упреждающие удары по позициям украинских диверсионных групп в приграничном районе Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Министерство распространило кадры объективного контроля поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее Минобороны РФ сообщило о применении против украинских диверсантов реактивных систем залпового огня "Смерч". В сообщении говорится, что, в частности, РСЗО "Смерч" группировки войск "Запад" в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожила артиллерийский расчет украинских формирований в приграничном районе Белгородской области.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за восемь суток в ходе попыток захватить приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях украинская армия потеряла более 3,5 тыс. человек, из них 790 - убитыми. По его словам, украинские силы предприняли ряд попыток захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

"Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории", - заявил министр обороны.