В Госдуме предложили ввести юридическое регулирование деятельности блогеров

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме предложили создать для блогеров код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) со следующей формулировкой "Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий".

"Создание нового ОКВЭД позволит законодательно урегулировать эту отрасль, обеспечить прозрачность деятельности и защитить права предпринимателей в этой области", - сказал в четверг на заседании соответствующей рабочей группы вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сопредседатель этой группы, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова на заседании отметила, что "сегодня создание информационных продуктов с использованием дистанционных технологий стало широко распространенной коммерческой деятельностью, направленной на получение прибыли через реализацию продуктов или привлечение аудитории к блогам с последующим размещением рекламы".

"При этом, не имея специального кода ОКВЭД, данная сфера остается без юридического регулирования. Создание нового ОКВЭД позволит законодательно урегулировать эту отрасль, обеспечить прозрачность деятельности и защитить права предпринимателей в этой области", - сказала Лантратова.