Вице-адмирал Кабанцов стал врио командующего Северным флотом РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом стал вице-адмирал Константин Кабанцов, следует из сообщения пресс-службы флота, которое опубликовано на сайте Минобороны России.

19 марта Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом участвовал в торжественной церемонии, посвященной Дню моряка-подводника, говорится в сообщении.

"Подводные силы Северного флота уверенно смотрят в будущее, планомерно и целенаправленно развиваются. В течение последних нескольких месяцев флоту были переданы два корабля четвертого поколения - АПЛ "Красноярск" и "Император Александр III", а также дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт", - цитирует Кабанцова пресс-служба Северного флота.

В ноябре 2021 года пресс-служба флота сообщила, что Кабанцов был назначен первым заместителем - начальником штаба Северного флота.

19 марта в Музее военно-морской славы России в Кронштадте на торжественном мероприятии по случаю Дня моряка-подводника адмирал Александр Моисеев был представлен ведущим церемонии врио главкома ВМФ России. Позднее Минобороны сообщило, что врио главкома ВМФ Моисеев на территории парка "Остров фортов" принял участие в торжественной церемонии вручения корабельных чаш экипажам атомных подводных лодок Северного флота.

До недавнего времени Моисеев командовал Северным флотом. О его назначении врио главкома ВМФ ранее официально не сообщалось.

17 марта Минобороны РФ сообщило, что адмирал Моисеев сопровождал главу военного ведомства Сергея Шойгу во время инспекции объектов Черноморского флота РФ.