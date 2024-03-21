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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Вице-адмирал Кабанцов стал врио командующего Северным флотом РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом стал вице-адмирал Константин Кабанцов, следует из сообщения пресс-службы флота, которое опубликовано на сайте Минобороны России.

19 марта Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом участвовал в торжественной церемонии, посвященной Дню моряка-подводника, говорится в сообщении.

"Подводные силы Северного флота уверенно смотрят в будущее, планомерно и целенаправленно развиваются. В течение последних нескольких месяцев флоту были переданы два корабля четвертого поколения - АПЛ "Красноярск" и "Император Александр III", а также дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт", - цитирует Кабанцова пресс-служба Северного флота.

В ноябре 2021 года пресс-служба флота сообщила, что Кабанцов был назначен первым заместителем - начальником штаба Северного флота.

19 марта в Музее военно-морской славы России в Кронштадте на торжественном мероприятии по случаю Дня моряка-подводника адмирал Александр Моисеев был представлен ведущим церемонии врио главкома ВМФ России. Позднее Минобороны сообщило, что врио главкома ВМФ Моисеев на территории парка "Остров фортов" принял участие в торжественной церемонии вручения корабельных чаш экипажам атомных подводных лодок Северного флота.

До недавнего времени Моисеев командовал Северным флотом. О его назначении врио главкома ВМФ ранее официально не сообщалось.

17 марта Минобороны РФ сообщило, что адмирал Моисеев сопровождал главу военного ведомства Сергея Шойгу во время инспекции объектов Черноморского флота РФ.

Минобороны РФ Константин Кабанцов Александр Моисеев Северный флот
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