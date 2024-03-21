Глава ФСИН призвал правительство увеличить зарплату сотрудникам ведомства

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Некомплект сотрудников в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), составляет почти 20%, требуются финансовые государственные решения, сообщил директор ведомства Аркадий Гостев.

"За прошедший год некомплект увеличился почти на четыре процента, выйдя к серьезной отметке – 19%", - сказал Гостев в четверг на коллегии по итогам работы ФСИН в 2023 году.

По его словам, недостаток кадров сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных финансовыми и кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.

"Учитывая размер денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы, уступающий другим силовым ведомствам, требуется принятие неотложных мер на правительственном уровне, несмотря на сложное экономическое положение в стране", - сказал глава ФСИН.